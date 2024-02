Mattarella a Sinner | tutti si aspetteranno che vinca ovunque

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. (askanews) – Dopo il trionfo italiano in coppa Davis “il tennis non si è fermato, alla prima scadenza importante in Australia l’entusiasmo si è rinnovato in maniera particolarmente intensa”: lo ha detto, ricordando il trionfo di Yannike la finale di doppio raggiunta da Simone Bolelli ew Andrea Vavassori a Melbourne, il presidente della Repubblica, Sergio. Nel suo saluto al Quirinale agli atleti della nazionale di tennis, il capo dello Stato ha quindi aggiunto i “complimenti aper il grande risultato. Anche se ero impegnato – ha raccontato – ho potuto guardare la finale, ma solo dall’inizio del quarto set: questo ha giovato al mio buonumore, non ho visto i primi set ma sono stato subito tranquillo che lei avrebbe vinto”. “Non vorrei esagerare con le parole – ha proseguito ...

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - “A nome dei ragazzi della quadra campione del mondo e della Federazione che ho l’onore di rappresentare la ringrazio per l’onore che ci ha concesso di essere qui per celeb ...Abbiamo giocato un ottimo tennis ma la cosa importante non è solo vincere, è sentirci liberi in campo”: lo ha detto Jannik Sinner nell’incontro in Quirinale con il capo dello Stato della squadra ...