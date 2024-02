Mattarella a Sinner | “Ora nessuna pressione né a lei | né agli altri Quello che conta è l’impegno”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) “Complimenti a, la vittoria a uno Slam è un grande risultato. Devo confidare che ho potuto guardare la tv soltanto all’inizio del quarto set, questo ha giovato al mio buonumore, perché non ho vissuto i primi due set, ma subito ho avuto la certezza che avrebbe vinto, perché vedevo la tranquillità con cui stava rispondendo e giocando. È stato davvero un grande successo. Apprezzo la semplicità e la sobrietà che lei esprime, quindi bastano poche parole per farle i complimenti”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando al Quirinale la nazionale di tennis vincitrice della Coppa Davis, guidata da Jannik, vincitore dell’Australian Open. “Molti si attenderanno che lei vinca ovunque, in ogni slam – ha proseguito il Capo dello Stato rivolgendosi al campione altoatesino –...