Mattarella a Sinner | Certo che avrebbe vinto

"Ho visto la partita in Australia, ma era domenica, ero impegnato e ho potuto guardare la Tv solo all'inizio del quarto set. Questo ha giovato al mio umore , ma subito ho avuto la certezza che, perché ho visto la serenità con la quale rispondeva". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolgendosi a Jannik Sinner durante l'incontro al Quirinale.

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla Nazionale italiana maschile di Tennis, vincitrice della Coppa Davis 2023, scherzando, poi, con Jannik Sinner sulla finale ...Sinner: "L'orgoglio di essere qui è per una vittoria che è frutto del sacrificio e del gioco di squadra"."Non passeranno 47 anni prima di festeggiare un'altra vittoria in Coppa Davis. Jannik giocherà sempre al meglio, ma è giusto che non gli si faccio nessuna pressione" ...