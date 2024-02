Matierno | uomo ferito da colpi di arma da fuoco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPolizia e Carabinieri sono in via degli Etruschi a Salerno e la strada che conduce al quartieredove nella prima serata, intorno alle 20, una persona è stata ferita alle gambe da un colpo di arma da fuoco. Non si conoscono ancora i dettagli. Il, sarebbe il titolare di un bar, undi 73 anni, trasportato in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Per poter effettuare i rilievi necessari ad indagare sull’episodio le forze dell’ordine hanno chiuso parte della strada interessata dell’agguato dove, a poca distanza ed esattamente un anno fa, ci fu uno ci fu l’esplosione didi arma da fuoco nei confronti della saracinesca di una macelleria. Sul posto si sono registrati anche momenti di disordine tra gli agenti delle forze dell’ordine, impegnati nei ...