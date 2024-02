Mark Zuckerberg si è scusato per la mancata tutela dei minori sui social

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il ceo di Metasi ècon le famiglie deiche si sono uccisi o hanno avuto problemi di salute mentale a causa dinetwork come Instagram e Facebook. «Nessuno dovrebbe subire» quello che loro hanno vissuto, ha detto. Nel corso di un’infuocata udienza al Senato degli Stati Uniti,e i responsabili di TikTok, Snap, X e Discord sono stati interrogati per quasi quattro ore per chiarire le politiche aziendali per ladeionline, ritenute insufficienti sia dai senatori Democratici che da quelli Repubblicani.e il ceo di TikTok Shou Zi Chew hanno accettato volontariamente di testimoniare, mentre i capi di Snap, X (ex Twitter) e la piattaforma di messaggistica Discord ...

Durante un'udienza al Senato degli Stati Uniti, in cui sia lui che i capi di altre aziende del settore sono stati accusati di non fare abbastanza al riguardo. I senatori Usa attaccano i ceo di Facebook, Instagram, TikTok, Snap e Discord per i rischi delle piattaforme social per i bambini. Il ceo di Meta si scusa con le famiglie colpite.