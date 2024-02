Mark Knopfler ha messo all’asta 122 chitarre | felice che daranno gioia a voi | colleghi suonatori…

(Di giovedì 1 febbraio 2024) L’asta della collezione personale di 122della leggenda della musica, il celebre cantautore, guitar hero e frontman dell’iconica band britannica Dire Straits, ha incassato 8.840.160 sterline (10.342.987 euro). La vendita, che si è tenuta da Christie’s a Londra, è stata guidata dalla Gibson Les Paul Standard Vintage didel 1959, venduta per 693.000 sterline, stabilendo un nuovo record mondiale d’asta per questo modello (la stima era i 300.000-500.000 sterline). Sono stati stabiliti altri nuovi record mondiali d’asta, tra cui quelli di una Pensa-Suhr e di una Schecter. Famoso per il suo stile di fingerpicking distinto e virtuoso,ha scelto ogni strumento per il suono e tono specifici, assemblando un ampio archivio che comprende nomi iconici e di fama mondiale come ...

Uscito in questi giorni il primo singolo estratto dall’ album : 'Ahead Of The Game' Mark Knopfler pubblicherà il prossimo 12 aprile il suo decimo ... (sbircialanotizia)

Chitarre storiche della storia del rock La Gibson Les Paul Standard fu suonata da Knopfler nel corso di due storici tour con la band: il "Sailing To Philadelphia Tour" nel 2001 e il "Kill To Get Crims ...Asta da record questa sera da Christie's a Londra per le storiche chitarre della leggenda del rock Mark Knopfler, già frontman della band britannica dei Dire Straits e celebre per i virtuosismi impare ...Asta da record questa sera da Christie's a Londra per le storiche chitarre della leggenda del rock Mark Knopfler, già frontman della band britannica dei Dire Straits e celebre per i virtuosismi impare ...