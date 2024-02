Mariposa | testo e significato della canzone di Fiorella Mannoia a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Al Festival diporta un brano eccezionale, in cui, ancora una volta, l’artista presenta l’universo femminile. L’interprete di Quello che le donne non dicono, infatti, torna a raccontare in musica il mondo delle donne e tutte le sfaccettature in cui questo si declina. Unimportante, pieno di, accompagnato da una musica ritmata e da un ritornello orecchiabile, il singolo, presenta, quindi, tutti gli elementi per diventare una vera hit. “”:diL’edizionedel Festival diè, ormai, ai nastri di partenza. Dal 6 al 10 ...