Mario vs Donkey Kong | trailer di panoramica e demo disponibile

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Non solo State of Play: purevsha la sua da dire, tra undie persino unaora! Ebbene sì, con il tour de force che è stata la copertura dello State of Play culminato con Final Fantasy VII Rebirth ecco che Nintendo ci mette lo zampino:vsha un nuovodie, nel caso si voglia testare il tutto con mano, pure una. Noi di sicuro lo proveremo e vi daremo le nostre prime impressioni appena possibile; nel caso, questa versione di prova includerà i primi quattro livelli del primo mondo (Toy Company, per la prima volta ...

“It’s on like Donkey Kong ”: il remake dell’avventura di Mario di vent’anni fa riceve un trailer tanto nuovo quanto I contenuti introdotti In un ... ()

Non solo State of Play: pure Mario vs Donkey Kong ha la sua da dire, tra un trailer di panoramica e persino una demo disponibile ora!In vista dell'esordio della versione completa il 16 febbraio 2024, Nintendo vi fa sperimentare alcuni livelli e modalità.Nintendo ha appena rilasciato una demo sull'eShop per provare l'imminente Mario vs. Donkey Kong, il classico per Game Boy Advance rivisitato, la cui uscita è prevista per il 16 febbraio. La demo gratu ...