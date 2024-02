Mario spiazza Ida | Alessio e Claudia lasciano UeD | ma in studio scoppia la protesta

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La puntata odierna di Uomini e Donne è cominciata, nuovamente, dal Trono di Ida Platano. La donna è rientrata in, dopo che nella puntata di ieri aveva deciso di uscire in quanto troppo provata per quanto accaduto. AncheCusitore è rientrato, così i due hanno avuto modo di confrontarsi. Dopo aver discusso, tra i due c’è stato un colpo di scena. Successivamente, poi, si è passati aLenti ePili Stella, quest’ultimo ha fatto una dichiarazione inaspettata alla dama. Colpo di scena tra Ida ea Uomini e Donne Nella puntata del 1° febbraio di Uomini e Donne, Ida ha litigato nuovamente con. Il ragazzo è rientrato ined è apparso piuttosto nervoso. Il corteggiatore, infatti, ha ammesso di non avere più voglia di fare gesti nei ...