Marina Picena sotto i fari | Ecco i nodi da risolvere

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tra le tante questioni che riguardano il quartiereposte all’attenzione dell’amministrazione Ciarpella fin dal suo insediamento, ce ne sono due in particolare che sono state evidenziate nel nuovo incontro che c’è stato tra le parti nei giorni scorsi: "In primo luogo, la necessità di effettuare un sopralluogo alla scuola ‘De Amicis’ dove ci sono diverse segnalazioni di riparazioni urgenti da fare, in attesa che i lavori previsti per la sistemazione della scuola abbiano inizio (appena risolta l’emergenza della primaria ‘Collodi’) – riferisce il presidente dell’Associazione di quartiere, Alessandro Migliore – e, in secondo luogo, capire lo stato dell’arte dei lavori di Villa Baruchello e, una volta completati, capire quale sarà la fruibilità, quale l’utilizzo e, soprattutto, la destinazione dei locali, oltre ad individuare in maniera ...

PORTO SANT'ELPIDIO - Operazione sicurezza, scuole e Villa Baruchello a Marina Picena, a breve la Consulta dei quartieri. Previsto un incontro pubblico aperto alla cittadinanza in ...Il Comune di Potenza Picena ha avviato lavori di manutenzione straordinaria ...un tratto di via Rossini, la parte antistante Porta Marina e via dei Cappuccini. L’importo complessivo è di 100mila euro ...I lavori di rifacimento dell’asfalto riguarderanno via Dante Alighieri, via Gaspare Spontini, via Pietro Nenni, via Macerata, un tratto di via Rossini, la parte antistante Porta Marina e via dei ...