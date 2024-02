Marigliano | 6 arresti per un omicidio di camorra del 2016

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La vittima, ritenuta vicina al clan Mazzarella, venne raggiunto da un colpo di pistola al petto mentre usciva dalla sua abitazione diil 5 febbraio del. Cinque persone sono finite in carcere e una aglidomiciliari per undicommesso otto anni fa a(Napoli). Le indagini dei carabinieri

Freddato sotto casa con un colpo di pistola in petto. Carabinieri e DDA fanno luce sullomicidio di Francesco Esposito, quasi 8 anni dopo lagguato. 5 persone in carcere, 1 ai domiciliari MARIGLIANO - ...L'uomo, 33 anni, ritenuto legato al clan Mazzarella, venne ucciso sotto casa a Marigliano, nella provincia di Napoli, il 5 febbraio 2016, con ...