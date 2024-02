Marianella | «Inter-Juventus decisa da dettagli! Una sensazione»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 febbraio 2024)parla die dagli studi di Sky Calciomercato L’Originale è sicuro riguardo l’andazzo della partita. Ma non trova una favorita. NEL PARTICOLARE – Massimonella settimana diha parlato così del Derby d’Italia: «Partite così vengono decise dai minimi dettagli, difficile capire anche chi arriva meglio. Ho lache l’inerzia dellasia molto buona. L’è la squadra più forte del nostro campionato anche per profondità di rosa. Tosta dire chi arriva meglio alla partita».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...