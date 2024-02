Maria Giacomini nuovo secondo segretario sul Titano

Maria Giacomini ha giurato come nuovo secondo Segretario del Dipartimento Affari Esteri, dopo aver superato un concorso pubblico. Il segretario di Stato agli Esteri ha sottolineato l'importanza dei fu ...Ancona – L’appello lanciato lo scorso novembre da Cna Artigianato Artistico Ancona ai giovani a candidarsi per le Botteghe Scuola ha fatto sì che ben 4 dei 6 percorsi finanziati dalla Regione Marche ...Sarà esclusivamente under25 l’XI Edizione del «Premio LiNUTILE del Teatro», che si terrà sul palcoscenico del Teatro de LiNUTILE in via Agordat 5 a Padova da venerdì 2 febbraio a domenica 24 marzo: ci ...