Margot Robbie svela come ha preso la mancata nomination agli Oscar

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Miglior film, miglior attore, miglior attrice non protagonista, miglior sceneggiatura, migliori costumi e scenografia, il film Barbie è stato nominato in otto categorie degli2024, ma non in quella di miglior regia e miglior attrice protagonista e questo ha scatenato molte polemiche. Maavrà reagito? L’attrice ne ha parlato in una recente intervista ed è sembrata molto tranquilla all’idea di non essere stata inclusa nelle candidate al premio più ambito nel mondo del cinema.: “Non sono triste”. “l’ho presa? Non c’è modo di sentirsi tristi quando sai di essere così fortunata. Le reazioni della gente al film sono state la ricompensa più grande di tutta questa esperienza. Non ho maiparte a qualcosa del ...

