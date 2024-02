Margot Robbie sull' esclusione di Barbie dagli Oscar | «Non c' è ragione per sentirsi tristi»

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tra grandi polemiche, non è stata candidata come miglior attrice ma come produttrice. E ora la star rompe il silenzio: secondo lei, la regista meritava la nomination come regista: «Quello che ha fatto è una cosa che capita una volta nella vita»

