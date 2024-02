Margot Robbie commenta la mancata nomination agli Oscar

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Barbie è riuscito a collezionare ben 82024. Tuttavia nessuna di queste riguarda la protagonista,o la regista, Greta Gerwing Il film campione d’incassi 2023, Barbie, ha conquistato il pubblico, e anche l’Academy, dal momento che leper la pellicola sono state ben 8 tra cui una dedicata a Ryan Gosling che nel film ha vestito i panni di Ken e una per America Ferrera come miglior attrice non protagonista. Tuttavia non c’è stata alcunaper la protagonista,, e nemmeno per la regista, Greta Gerwing . I fan della pellicola hanno espresso tutto il loro dissenso sul web riguardo l’accaduto e anche Ryan Gosling, interprete di Ken, e conquistatore della ...