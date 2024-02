MARE FUORI 4 SU RAIPLAY | POI SU RAI2 | UN CAMBIAMENTO NECESSARIO PER CRESCERE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 1 febbraio 2024) È unaperto quello che i protagonisti della serie italiana più seguita in streaming devono affrontare nella quarta stagione. “4” è disponibile da oggi, 1 febbraio, sucon i primi sei episodi in anteprima e da mercoledì 14 febbraio in prima serata su4 si riapre su Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella costretti a rinunciare all’amore incondizionato della famiglia, messi faccia a faccia con le loro più intime paure e con l’unico sostegno degli amici con cui scelgono di navigare. Non è così per tutti: Pino, Edoardo, Cardiotrap, Giulia e Silvia vivono ancora, nel bene e nel male, il peso di legami familiari capaci di condizionare la loro vita. Per tutti, però, è il momento die di ...