Mare Fuori 4 | Seconda Puntata | L’Addio Tra Carmine E Rosa!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 1 febbraio 2024)4,: Rosa decide di allontanarecon modi bruschi e di lasciarlo definitivamente. Donna Wanda fa una mossa contro la moglie del comandante che rischia di creare gravi problemi!4 prosegue e, nel corso del secondo appuntamento, al centro dell’attenzione ci saranno le vicende di Rosa e. La ragazza deciderà di lasciare per sempre. Spazio anche a Consuelo che vivrà un trauma molto forte a causa di Donna Wanda. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.4: dove eravamo rimasti? Il padre di Rosa è rimasto gravemente ferito dopo la sparatoria. La ragazza attraversa un periodo di profonda crisi per ...