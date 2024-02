Marco Mengoni | Live negli stadi nel 2025

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Alla vigilia della prima volta dida co-conduttore sul palco di Sanremo al fianco di Amadeus arriva l’annuncio chesarà protagonistanell’estate del. Un nuovo tour, che segue quello tutto esaurito del 2023 culminato con la gran festa finale al Circo Massimo. Un tour nei grandiitaliani, partendo il 26 giugno dall’iconicoo Diego Armando Maradona di Napoli, per poi proseguire il 2 luglio a Roma (o Olimpico), il 5 luglio a Bologna (o dall’Ara) e il 9 luglio a Torino (o Olimpico). Farà tappa il 13 luglio a Milano (o San Siro), il 17 luglio a Padova (o Euganeo), il 20 ...

Prima Serata con l'ultimo vincitore del Festival La serata di apertura vedrà un atteso ritorno. Marco Mengoni sarà infatti non solo il co-conduttore della giornata, ma anche il primo super ospite di ...Nella prima serata del Festival di Sanremo in programma martedì 6 febbraio ci sarà la prima esibizione sul palco dei 30 Big in gara: lo rivelano le prime anticipazioni che sono trapelate.