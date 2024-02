Marcati | attenti a Marte e Saturno | guai finanziari tra marzo e aprile | cosa può accadere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Se per Natale le attese di investitori e appassionati dei mercati sono tutte per il tradizionale appuntamento con il film “Una poltrona per due”, all'inizio dell'anno si aspettano le previsioni di Grazia Mirti. Poco prima del capodanno cinese, la celebre astrologa (autrice del libro “Investire con gli astri” edito da IlSole24Ore) delizia con il suo bon ton curiosi, allievi e affezionati sui misteriosi meccanismi che muovono gli astri, e su come questi movimenti possano influire sulle nostre scelte e sulle decisioni dei governanti del mondo, dopotutto siamo o non siamo figli delle stelle? Sostenuta e affiancata dalla preziosa collaborazione della figlia Elisabetta, offre all'ascoltatore non solo previsioni ma anche approfondimenti sempre molto dettagliati. Senza troppi giri di parole vi anticipo subito che il momento più delicato dell'anno sarà trae ...