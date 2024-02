Mar Rosso | gli Houthi rivendicano attacco a “nave americana” Crosetto | “Valutiamo invio di aerei Sede missione Ue sarà in Grecia”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Proseguono nel Margli attacchi deglialle navi in transito davanti alle coste dello Yemen e continuano anche i raid di risposta americani contro il gruppo armato. Tutto questo mentre l’Europa prepara la nuovaAspides. Gli attacchi degli“minacciano anche la nostra stabilità economica“, ha detto il ministro della Difesa, Guido, in audizione alle commissioni Difesa di Camera e Senato. Il portavoce militare del gruppo dei ribelli, Yahya Sarie, ha rivendicato mercoledì sera l’contro unamercantile al largo delle coste dello Yemen sostenendo che si tratta di un cargo statunitense: “Le forze navali delle Forze Armate yemenite hanno effettuato un’operazione militare di qualità, prendendo di mira una ...

La Grecia è in pole position per il comando operativo della Missione europea nel Mar Rosso, Aspides. Lo sostengono più fonti europee e diplomatiche ... (quotidiano)

Allo stesso tempo, i tempi medi di consegna dei fornitori sono peggiorati per la prima volta in quasi un anno a causa delle complicazioni nella rotta di navigazione del Mar Rosso. Malgrado le ...Audizione del ministro della Difesa davanti alle commissioni Difesa di Camera e Senato: il quartier generale della missione europea Aspides nel mar Rosso sarà probabilmente in Grecia ...Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, giovedì 1 febbraio. Tutte le informazioni. Scopri di più ...