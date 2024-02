Mar Rosso | Crosetto | “L’Italia faccia presto | gli Houthi sono 10mila volte più forti di Hamas”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Confermata la partecipazione attiva delalla missione europea Aspides in Mar, dove si sta delineando una teatro di guerra che minaccia la sicurezza delle tratte commerciali internazionali e degli interessi nazionali. “I milizianiin Yemen valgono 10dal punto di vista militare”, ha detto il ministro della Difesa, Guido, in un’audizione alle commissioni Difesa di Camera e Senato. Oggetto: la dotazione di personale e mezzi delle Forze armate in funzione della partecipazione alla missione dell’Unione europea a garanzia delle rotte commerciali. “Il quadro che si va delineando prefigura un accresciuto impiego di capacità della Difesa nella regione. Non preventivabile nelle assegnazioni finanziarie per gli impegni del 2024 e”, spiega ...