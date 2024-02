Maninni a Sanremo 2024 | chi è il cantante di ‘Spettacolare’

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Quando Amadeus ha annunciato i nomi dei Big in gara al Festival disono stati in tanti a chiedersi chi fosse, un giovane cantautore pugliese che sul palco dell’Ariston presenterà il pezzo. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui. Chi è(vero nome: Alessio Mininni) ha coltivato fin da subito l’amore per la chitarra, il piano e la batteria, iniziando a lavorare non soltanto comema anche come autore. L’artista è nato a Bari il 19 dicembre 1997., che si è definito taciturno ed empatico ma al contempo pieno di energie, ha fatto il suo esordio con i pezzi ‘Parlami di te’, ‘Peggio di ieri’ e ‘Senza’. Dopo aver pubblicato i singoli ‘Vestito rosso’ e ‘Vaniglia’ a dicembre 2021 ha ...

