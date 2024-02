Mancini | clamoroso dall’Arabia Saudita | a rischio esonero

Leggi tutta la notizia su calcionews24

Il motivo è facile da capire e sta tutto nell'eliminazione della nazionaledalla Coppa d'Asia. La gara contro la Corea del Sud ha determinato l'uscita ai calci di rigore degli arabi dopo che gli stessi sono stati avanti 1 a 0 fino al 99esimo. Inoltre il Ct è andato via dal campo ancor prima della fine della gara, un comportamento che non è piaciuto alla federazione. Valutazioni in corso ma non è da escludere che possa essere un avvicendamento in panchina. Lo riporta Il Corriere dello Sport.