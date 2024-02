Mamma di 33 anni muore devastata dalla malattia | addio a Jessica | comunità sconvolta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il piccolo comune di Tolentino, in provincia di Macerata, è stato colpito da un profondo dolore per la perdita diFernandes, una giovane madre di origine brasiliana, deceduta a soli 33dopo una coraggiosa lotta contro una grave. La notizia della sua scomparsa ha lasciato lain uno stato di profondo cordoglio, condividendo il dolore della famiglia in questo momento difficile., italiana d’adozione: il marito e il bimbo di 7, che aveva fatto dell’Italia la sua seconda casa da circa 15, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di quanti la conoscevano. Sposata con Claudio, titolare di uno stabilimento industriale di produzione della carta,era madre di un bambino di ...