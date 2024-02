Mamma con la carrozzina investita da un’auto | paese sotto choc | “Abbiamo sentito un colpo | poi le urla”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Castelfiorentino (Firenze), 1 febbraio 2024 – «Siamo intervenuti che laera già stata rialzata da terra e la bimba in braccio alla madre. Le telecamere di videosorveglianza, presenti su questo tratto, ci aiuteranno a capire con esattezza che cosa è successo". La vista di quellaurtata e sulle strisce pedonali di via Ridolfi rimarrà nella mente di tutti coloro che hanno assistito alla scena. Unoper tutti, soccorritori compresi. "Da una prima analisi dell’incidente – racconta Micheal Aiosa del comando della polizia municipale di Castelfiorentino – risulta che la madre avesse iniziato ad attraversare la strada sulle strisce., che si muoveva in direzione da piazza Gramsci verso il passaggio a livello, ha urtato lacon la figlia neonata all’interno. Il ...