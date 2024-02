Malpensa | più rotte a lungo raggio | 176 destinazioni in 77 paesi Dall’Europa a Hong Kong | ecco quali sono

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Milano, 1 febbraio 2024 – Novità a. Lo scalo varesino incrementa lecon 176in 77, servite da altrettante compagnie aeree. L’annuncio arriva da Sea, gestore degli aeroporti milanesi, che ha chiuso un “anno record” con passeggeri record in crescita del 22% a oltre 35,2 milioni. Dal prossimo 4 febbraio salgono da 3 a 4 i voli perdi Cathay Pacific, mentre dal 5 aprile Neos passerà da 2 a 3 voli settimanali per Almaty (Kazakistan). Dal 1 marzo Bulgaria Air opererà 2 voli su Sofia, mentre Turkmenistan Airlines atterra per la prima volta acon un collegamento verso la capitale Ashgabat dal prossimo 6 marzo e il raddoppio dal 10 aprile. Segue Hainan Airlines, che opererà ...