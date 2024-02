Maison Milano dove brillano tutte le serate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Oliva Ti va di brillare? Abrilla tutto.i muri di glitter, il palcoscenico d’oro, i lampadari e il sorriso del team che ti accoglie. Si presenta così un locale davvero speciale che illumina della sua energia via Montegani, in zona Chiesa Rossa, una periferia in crescita a cui fa gioco avere un posto simile per vivere anche di sera. Nato dalla ristrutturazione di un’antica Stazione della Posta, il locale, noto ai più comeEspana, si è trasformato completamente nel settembre del 2011, prendendo il nome die diventando un lussuoso ambientevivere una cena animata da show vari, dal tango al flamenco al burlesque. Dopo la serata continua in pista con la musica disco, revival, latina selezionata dai dj. Dopo un ingresso affascinante, pochi ...