Maison Margiela ha finalmente sdoganato i peli del corpo sulle passerelle dell’haute couture

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Negli ultimi giorni si parla solo della bellezza della sfilata diHautePrimavera/Estate 2024, che entrerà negli annales di una delle sfilate più belle di tutti i tempi. Stavolta non parleremo della bellezza del suo makeup che ha sconvolto tutti con il tocco meraviglioso di Pat McGrath, o della teatralità della presentazione. La sfilata è stata ricca di momenti che hanno attirato l’attenzione, tra cui la celebrazione deidel, sdoganati in piena hautee l’utilizzo del merkin. È estremamente raro vederesulsu una passerella di moda, ma soprattutto quando si tratta di un marchio importante come. Una delle modelle infatti aveva una gonna di tulle trasparente con ...

Samsung Galaxy Z Flip5 è stato lanciato in una speciale edizione realizzata in collaborazione con Maison Margiela L'articolo Samsung Galaxy Z Flip5 ... (tuttoandroid)

Tutti sono pazzi per la tecnica di Pat McGrath utilizzata per la sfilata Maison Margiela Couture Primavera 2024 e ha invaso TikTok e il web per la ... (metropolitanmagazine)

Il trucco doll-like di Pat McGrath infiamma i social. In esclusiva per MFF, Launchmetrics, ha calcolato che il miv-media impact value dell’iconica truccatrice è aumentato del 162% dopo la sfilata dell ...Maison Margiela, Schiaparelli, Balmain: tre show da ricordare che abbiamo vbisto a questa ultima settimana dell’Alta Moda a Parigi ...Pat McGrath svela l'how-to del trucco realizzato alla sfilata Haute Couture di John Galliano per Maison Margiela. Leggi il nostro articolo!