Mahmood indossa la ‘Tuta gold’ a Sanremo | «Ricordi del passato ed esperienze del presente»

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Annunciato qualche giorno fa – e disponibile pre-save e pre-order – ‘Nei letti degli altri’ è il nuovo album di, in uscita il 16 febbraio. Presentato dall’artista stesso come un progetto maturo e fortemente introspettivo, il disco parte metaforicamente dall’ambiente più intimo della casa, la stanza da letto, che diventa la lente attraverso la quale approfondire meglio se stessi e gli altri. “In questo album racconto tanti lati di me e di come io ho visto le persone che ho conosciuto in questi anni”, spiega. “Raccoglie quadri di vita differenti e la cosa che collega tutti questi pezzi, queste sfere di vita quotidiana è il mio immaginario. Il mio modo di raccontare le cose a volte un po’ bambinesco”. “L’immagine del letto rappresenta per me un porto sicuro: è dove portiamo le persone che amiamo e credo che negli ultimi due anni mi ...