Mahmood annuncia le prime date del Summer Tour 2024

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 1 febbraio 2024) In attesa del suo ritorno in gara al Festival di Sanremo, che faranno seguito ai live europei di aprile e maggio Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale,conta oggi 29 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3 miliardi di stream totali all’attivo. Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con Tuta Gold, da aprilesi esibirà nei principali club di 10 Paesi europei con l’European, 17– prodotte da Friends & Partners – che si concluderanno con due tappe italiane al Fabrique di Milano, previste per il 17 maggio (sold out) e il 18 maggio. Seguirà poi il– appenate le ...