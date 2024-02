Mahmood a Sanremo con “Tuta Gold” | «Il mio look sul palco? Non c’è da star tranquilli»

(Di giovedì 1 febbraio 2024) «Io tornerei atutti gli anni», ammette. Un amore corrisposto, visto che l’artista 31enne ha vinto già due volte – nel 2019 con Soldi (4 dischi di platino) e nel 2022 con Brividi (7 dischi di platino) in coppia con Blanco. Quest’anno porta in gara al 74° Festival Tuta Gold. E prepariamoci a un suo personale grande show: «Il miosuldell’Ariston? Vi dico solo di none troppo». Ho scelto Tuta Gold perperché rappresenta il nucleo del mio nuovo disco Nel letto degli altri», racconta alla presentazione milanese del suo progetto. «Un viaggio tra presente e passato. L’ho scritta in estate, subito dopo aver partecipato ...

