Magrini | “Roglic favorito al Tour | Evenepoel sbaglia ad andare Spero Ciccone si giochi la maglia rosa”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) E’ da poco cominciata la stagione su strada che si è aperta con il SantosDown Under in Australia, corsa vinta da Stephen Williams, il britannico della Israel Premier Tech. Ne abbiamo così approfittato per parlare con Riccardodi questa stagione che vedrà l’Italia al centro del mondo: corse di primavera, un Giro d’Italia che si prospetta scoppiettante e la partenza, per la prima volta nella storia, delde France dal Bel Paese “E’ una stagione che è appena cominciata, ci sono tanti nomi nuovi ma, non possono bastare poche corse per poter dare un giudizio. Riguardo gli italiani, se il buongiorno si vede del mattino, bene non siamo messi. Speriamo che i nostri ragazzi possano essere protagonisti nelle prossime gare“. Pare che qualcosa stia cambiando in Italia a livello giovanile. Si sono capiti gli errori del passato e ...