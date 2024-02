Maggioranza divisa | L’evasione fiscale è come il terrorismo Al setaccio anche i social

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Attenti a quello che si pubblica sui. La foto dell’ultima fuoriserie appena acquistata o l’istantanea-ricordo della cena in un ristorante di lusso potrebbe incuriosire l’erario fino a spingerlo a fare una verifica fra i contenuti dei post e il reddito dichiarato. Nel gergo tecnico si chiama data scraping. Non è proprio una novità assoluta, perché già dal 2016 diverse circolari autorizzano la guardia di Finanza o il fisco a utilizzare bdati enetwork per la caccia agli evasori. La novità è che la nuova crociata contro i furbetti è stata annunciata ieri dal viceministro all’Economia, Maurizio Leo, uomo di fiducia della premier Giorgia Meloni, sul fronte del fisco. Un’uscita un po’ a sorpresa che ha subito scatenato la reazioni durissima della Lega Nord, che non è riuscita nea digerire ...