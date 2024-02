Maddie McCann | la ragazza polacca convinta di essere la bimba scomparsa si scusa | “Non volevo ferire nessuno”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) “Non ho mai avuto intenzione di, compresi idavvero sapere chi sono”. A parlare è Julia Wandelt, lache si eradiMadeleine, la bambinain Portogallo nel 2007, per alcune presunte somiglianze fisiche. Per questo aveva aperto persino un profilo social dal nome inequivocabile: “Immadeleine”, cosa che oggi non rifarebbe più: “Non andrei mai sui social media. Può distruggerti” ha confidato al podcast di BBC Radio 4 Why Do You Hate Me?. Il passato di Julia è pieno di pezzi mancanti, cosa di cui si è resa conto quando, a 20 anni, è andata in terapia e ha sperimentato la difficoltà di ricostruire la propria infanzia. Motivo ...