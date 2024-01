Maddalena | l' isola dei Vip travolta da soldi e cocaina | agguati a colpi di spiedo

La protesta degli agricoltori è arrivata in Liguria. Per tutta la giornata gli allevatori della Vallescrivia si sono radunati a Busalla per un presidio al casello sull'autostrada A7 Genova-Milano.Come dichiara l’Assessore al turismo del Comune di La Maddalena, Gian Vincenzo Belli, “Crediamo sia uno degli spazi più importanti per promuovere la nostra isola in nuovi mercati, molto attratti dalla ...Il gettito del 2021 di Irpef, imposta di soggiorno e Imu tracciato dal Mef. Nella classifica degli incassi delle città in testa c’è Cagliari con 100 milioni ...