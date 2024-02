Macchie della pelle | quelle delle mani non mentono

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Le ajumma si riconoscono al volo. Hanno tra i 50 e i 60 anni, chiome nere e corte, cappellino con visiera e occhiali scuri. Sono le indiscusse protagoniste di molti K-drama, serie televisive popolarissime in Corea. Odiando i raggi Uv, in estate coprono ogni centimetro. Chiodo fisso, le, talvolta vestite da guantini bianchi in cotone, un vezzo che ha un obiettivo preciso: proteggere da sole e sguardi indiscreti il dorso maculato. Lesono il primo sintomo a tradire gli anni che passano. Non c’è, infatti, cultura che tenga. Superati i 50, le insidiose chiazzette marroni disturbano. Eccome. In Oriente come in Occidente. Forse ancor di più quando, ...