Ma non tutta la vita | il significato della canzone dei Ricchi e Poveri a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Angela e Angelo, ie i, torneranno acome concorrenti per la prima volta dopo la scomparsa dello storico membro Franco Gatti, a 32 anni dall’ultima partecipazione, con Ma nonlaun brano che racconta la nascita di un amore, inndo a non perdere tempo in inutili esitazioni, con l’ausilio di sonorità dance e pop Che confusione il sabatoÈ quasi peggio di quello che dicono, con te peròC’è un non so che di magicoC’è un non so che, c’è un non so che bellissimoDimmi quando arrivi così ti tengo il postoPrendo già da bere, i tuoi gusti li conoscoEntra che ho lasciato il tuo nome all’ingressoTanto in giro da sola non resto Anche la più bella rosa diventa appassitaVa bene, ti aspetto, ma nonla ...