M5s | scuola di formazione online al via sotto la guida di Pasquale Tridico

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Rieccola, la Frattocchie a 5Stelle: tutta sul web, stipata di docente universitari. In attesa delle sue filiali sul territorio, quelle che dovranno spiegare agli iscritti come si amministra e si sta in politica. Per ora la certezza è che ladidel M5S, pallino di Giuseppe Conte, ripartiràladi, ex presidente dell’Inps e sicuro capolista del Movimento alle Europee nella circoscrizione Sud. Sarà innanzitutto il nuovo “preside”, subentrato a Chiara Appendino – da poco nominata vicepresidente del M5S al posto di Alessandra Todde – a organizzare i quattro cicli di lezioni che si svolgeranno da febbraio a maggio, ripartiti per temi: la transizione energetica e digitale, l’economia con lavoro e welfare, gli enti locali e ...