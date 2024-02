L' uomo che gira col portellone dell' auto aperto per evitare la multa

Secondo il presidente del Senato Ignazio La Russa - «Meloni non è la classica donna che emerge grazie a un uomo» - perché «non ha avuto bisogno di Pigmalioni». Davvero la “classica donna” italiana in politica ha bisogno di un uomo che la supporti?

«Giorgia Meloni non è la classica donna che ha avuto bisogno di un uomo per emergere, non ha avuto bisogno di Pigmalioni». Parla il presidente del ... (iodonna)