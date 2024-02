L’Unione europea ha approvato il piano di cinquanta miliardi di aiuti all’Ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha annunciato oggi l‘accordo trovato dai leader dei ventisette stati membri a Bruxelles per fornire un sostegno finanziario all‘Ucraina didi euro (trentatré di prestiti e diciassette di sovvenzioni). Cade così il veto del premier ungherese Viktor Orbán che aveva bloccato l‘approvazione nello scorso Consiglio europeo di dicembre 2023. Per venire incontro a Orbán i leader europei hanno previsto la possibilità di una revisione del pacchetto diogni due anni, se necessario. Questo accordo garantisce un finanziamento a lungo termine, prevedibile e ininterrotto per Kyjiv, consolidando l’impegno delnel sostenere il paese in questo periodo cruciale. Per realizzare questo obiettivo,...