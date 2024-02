L’ultimo saluto a Sandra Milo | Libera e generosa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Donna, ostile ai pregiudizi,, capace di ascoltare. Il mondo dello spettacolo saluta, icona sorridente e leggera "ma intelligentissima" del cinema italiano e volto amato e popolare della tv, scomparsa lunedì scorso all’età di 90 anni. Erano in tanti ieri a rendere omaggio alla musa prediletta di Fellini, i cui funerali sono stati celebrati nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, conosciuta a Roma come la chiesa degli Artisti. "Siamo qua perché le vogliamo molto bene. Era una donna, ha insegnato ad essere libere anche ad altre donne", ha raccontato Mara Venier, arrivata in piazza del Popolo con Alberto Matano. "e contro i pregiudizi, tanto che una volta ho avuto l’onore di averla ospite al mio festival di cinema sui diritti Lgbt”, ha aggiunto ...