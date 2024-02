L' Ue taglia del 30% il cibo Made in Italy e la Coldiretti scende in piazza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Dal divieto delle insalate in busta e dei cestini di pomodoro all'arrivo nel piatto degli insetti, dal nutriscore che boccia le eccellenzeinal via libera alle etichette allarmistiche sulle bottiglie di vino, dal permesso alla vendita del prosek croato e agli altri falsi fino alla possibilità di importare grano dal Canada dove si coltiva con l'uso di glifosato secondo modalità vietate in Italia. Sono solo alcune delle follie europee che rischiano dire del 30% la produzione diin, contro le quali migliaia di agricoltori da tutta Europa con la partecipazione per l'Italia dellasono scesi inassieme al presidente Ettore Prandini a Bruxelles, dove si tiene il Vertice straordinario dell'Ue con la presenza ...