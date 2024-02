L' Ue segna un punto sulla scena internazionale

Cybersicurezza - il governo mette a punto disegno di legge : per la PA obbligo di segnalare attacchi hacker entro 24 ore. Pena multa fino a 125mila euro

Il governo sta mettendo in atto una serie di misure severe per contrastare gli attacchi informatici che colpiscono la Pubblica Amministrazione. In ... (orizzontescuola)