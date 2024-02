L' Ue sblocca 50 miliardi di aiuti per Kyiv Palazzo Chigi | Meloni protagonista

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 1 febbraio 2024) I capi di stato e di governo riuniti a Bruxelles hanno trovato un accordo unanime perre glieconomici da 50di euro per l'Ucraina. Anche il presidente ungherese Vicktor Orbán ha votato a favore. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, via social, poco dopo che il Consiglio europeo è formalmente iniziato: "Abbiamo un accordo. Tutti i 27 leader hanno concordato un ulteriore pacchetto di sostegno da 50di euro per l'Ucraina all'interno del bilancio dell'Ue. Questo garantisce finanziamenti costanti, a lungo termine e prevedibili per l'Ucraina. L'Ue sta assumendo leadership e responsabilità nel sostenere l'Ucraina; sappiamo qual è la posta in gioco". Da, a quanto si apprende, filtra grande soddisfazione. Il voto ...