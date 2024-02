L' Ue ferma Lollobrigida Saranno i giudici a decidere se potremo mangiare la carne coltivata

Ungheria : Fratoianni - ‘Lollobrigida non ha visto foto Salis - forse era impegnato a fermare treni’

Roma, 20 gen. – (Adnkronos) – “Leggo che il ministro Lollobrigida non commenta le immagini ignobili di Ilaria Salis in catene perché dice di non ... (calcioweb.eu)