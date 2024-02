Lucio Battisti protagonista di TecheTeche Show su Rai1

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La puntata speciale di, condotta da Flavio Insinna, è dedicata aper ripercorrere la carriera del cantautore Dedicata al grande autore di tanti brani ormai di riferimento per tutta la musica italiana la puntata speciale diin onda venerdì 2 febbraio alle 21.30 su Rai 1.Numero Uno – condotta da Flavio Insinna – ripercorrerà la inarrestabile conquista, per oltre un decennio, dei primi posti della Hit Parade da parte delle composizioni del genio musicaleano per sé stesso o per altri artisti. Tutto l’archivio Rai televisivo e radiofonico è stato esplorato in ogni meandro per rendere al meglio un’epoca irripetibile per la musica italiana attraverso canzoni e ...