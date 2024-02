Luca Cordero di Montezemolo su Hamilton alla Ferrari | “Colpo inaspettato | con Leclerc ci sarà da divertirsi”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Giornata davvero intensissima per la F1: è successo infatti l’imponderabile, con l’ufficialità, nel giro di poche ore, del passaggio di LewisMercedes, il tutto comunque nel 2025, ed il successivo addio di Carlos Sainz. Ai microfoni dell’ANSA a commentare il colpaccio del Cavallino Rampantediex presidente della: “Une di grande effetto, spero possa essere utile non solocompetitività della squadra, ma rappresenta anche un modo per accendere i riflettori sulla scuderia, che ne aveva bisogno”. E aggiunge: “è un grande campione, vorrà fare di tutto per chiudere la sua carriera vincendo il ...

Così Luca Cordero di Montezemolo commenta all'ANSA le nozze Hamilton-Ferrari. "Hamilton - aggiunge l'ex presidente Ferrari - è un grande campione, vorrà fare di tutto per chiudere la sua carriera ...Lewis Hamilton sarà alla guida della Ferrari nel Mondiale di Formula 1 "dal 2025, con un contratto pluriennale". (ANSA) ...Il pilota britannico: 'E' giunto il momento per me di fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida'. Il divorzio ufficializzato anche dalla Mercedes. Sainz: 'Per me questa è l'ult ...