Lotta contro il cancro | i risultati e le sfide del futuro per l’Istituto Mario Negri

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Gli ultimi dati Airtum (Associazione italiana registri tumori) registrano, solo in Italia, 395.000 nuovi casi dinel corso del 2023, in aumento rispetto all’anno precedente. Un dato preoccupante che sottolinea l’importanza della prevenzione e della ricerca scientifica per individuare nuove cure per affrontare questa malattia ancora troppo diffusa. Un impegno che ilporta avanti da 60 anni attraverso l’attività dei Dipartimenti di Oncologia clinica e Oncologia sperimentale che lavorano in stretta sinergia. Approccio peculiare e distintivo della ricerca che da un lato mira a studiare i meccanismi con cui si sviluppano i tumori, i processi che possano ostacolarne la diffusione e a potenziare le terapie antitumorali; dall’altro punta a facilitare il passaggio delle conoscenze dal laboratorio al paziente. ...