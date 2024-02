Lotta ai tumori | i 30 anni di IEO Nuove terapie e un avatar sanitario per ogni paziente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) In occasione del World Cancer Day 2024, l'Istituto Europeo di Oncologia darò il via alle celebrazioni dei suoi 30di attività e propone nuovi modelli dial cancro: dall''' per, alla maggiore accessibilità delle cure tramite l'e-health. Dal 1994 ad oggi IEO, con una dotazione di 295 posti letto, ha trattato oltre 1.120.000 pazienti. Ma, al di là dei numeri, la storia di IEO è quella del migliore centro oncologico italiano (in base alla classifica mondiale di Newsweek) e insieme di un progetto culturale basato su un patto con i pazienti: "Se c'è nel mondo una cura innovativa, in IEO è già disponibile, o presto lo sarà". Le novità "IEO inizia il suo nuovo trentennio come Istituto per la Medicina di Precisione, ossia un centro in grado di offrire ...